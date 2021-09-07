58-летний Холифилд возвращается на ринг: когда и где ждать камбэк легенды бокса

58-летний Холифилд возвращается на ринг: когда и где ждать камбэк легенды бокса

Знаменитый американец подерется с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Эвандер Холифилд вновь выйдет в ринг. В ночь на 12 сентября 58-летний американец проведет восьмираундовый бой с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом.

Поединок состоится во Флориде. Изначально планировалось, что соперником Белфорта станет Оскар де ла Хойя, однако "Золотой мальчик" не сможет выйти в ринг из-за заражения коронавирусом.

EVANDER HOLYFIELD returns to the ring on September 11th, live from Florida to fight VITOR BELFORT.



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Fight Card:

Evander Holyfield vs Vitor Belfort

Tito Ortiz vs Anderson Silva

David Haye vs Joe Fournier

Andy Vences vs Jono Carroll pic.twitter.com/7I2Y2qbFkH — Triller Fight Club (@trillerfight) September 6, 2021

Отметим, что сам Холифилд еще 5 июня должен был сойтись в ринге с обидчиком Майка Тайсона ирландцем Кевином Макбрайдом, однако поединок отложили.

Холифилд провел последний бой в 2011 году. Он единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе. Ему удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях: первом тяжелом и супертяжелом.

В активе Холифилда 57 поединков, 44 победы (29 - нокаутом), 10 поражений и две ничьи. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

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