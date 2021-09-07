Жена Остапчука выписалась из больницы после операции

Кристина показала, как о ней заботится любимый.
Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина, которую на днях прооперировали, выписалась из больницы.
В Instagram-stories нотариус разместила соответствующее фото и показала, как встретил любимую телеведущий. Звезда подарил избраннице красивый букет цветов и приготовил ей завтрак. Так, Владимир сделал тост с авокадо, яйцом и красной рыбой.
Также подруги Остапчук приехали ее навестить. Девушки устроили посиделки на кухне за столом.
Заметим, в понедельник, 6 сентября, Кристину Остапчук прооперировали. Операция, которая была плановая, прошла успешно. Своим фолловерам Кристина так и не сообщила причину хирургического вмешательства.
Напомним, ранее жена Остапчук трогательно поздравила его с важной датой в их семье. Пара отпраздновала двойной праздник.