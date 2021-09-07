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Жена Остапчука выписалась из больницы после операции

Жена Остапчука выписалась из больницы после операции

Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor

Кристина показала, как о ней заботится любимый.

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина, которую на днях прооперировали, выписалась из больницы.

В Instagram-stories нотариус разместила соответствующее фото и показала, как встретил любимую телеведущий. Звезда подарил избраннице красивый букет цветов и приготовил ей завтрак. Так, Владимир сделал тост с авокадо, яйцом и красной рыбой.

© instagram.com/kristygor
instagram.com/kristygor
Владимир Остапчук / © instagram.com/kristygor
Владимир Остапчук / instagram.com/kristygor

Также подруги Остапчук приехали ее навестить. Девушки устроили посиделки на кухне за столом.

подруги Кристины / © instagram.com/kristygor
подруги Кристины / instagram.com/kristygor

Заметим, в понедельник, 6 сентября, Кристину Остапчук прооперировали. Операция, которая была плановая, прошла успешно. Своим фолловерам Кристина так и не сообщила причину хирургического вмешательства.

Напомним, ранее жена Остапчук трогательно поздравила его с важной датой в их семье. Пара отпраздновала двойной праздник.

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