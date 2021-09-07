Жена Остапчука выписалась из больницы после операции

Жена Остапчука выписалась из больницы после операции

Кристина показала, как о ней заботится любимый.

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина, которую на днях прооперировали, выписалась из больницы.

В Instagram-stories нотариус разместила соответствующее фото и показала, как встретил любимую телеведущий. Звезда подарил избраннице красивый букет цветов и приготовил ей завтрак. Так, Владимир сделал тост с авокадо, яйцом и красной рыбой.

instagram.com/kristygor

Владимир Остапчук / instagram.com/kristygor

Также подруги Остапчук приехали ее навестить. Девушки устроили посиделки на кухне за столом.

подруги Кристины / instagram.com/kristygor

Заметим, в понедельник, 6 сентября, Кристину Остапчук прооперировали. Операция, которая была плановая, прошла успешно. Своим фолловерам Кристина так и не сообщила причину хирургического вмешательства.

Напомним, ранее жена Остапчук трогательно поздравила его с важной датой в их семье. Пара отпраздновала двойной праздник.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку