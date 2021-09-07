Дружина Остапчука виписалася з лікарні після операції

Дружина Остапчука виписалася з лікарні після операції

Христина показала, як про неї піклується коханий.

Дружина українського шоумена Володимира Остапчука Христина, яку днями прооперували, виписалася з лікарні.

В Instagram-stories нотаріусиня розмістила відповідне фото та показала, як зустрів кохану телеведучий. Зірка презентував обраниці красивий букет квітів та приготував їй сніданок. Так, Володимир зробив тост з авокадо, яйцем та червоною рибою.

instagram.com/kristygor

Володимир Остапчук / instagram.com/kristygor

Також подруги Остапчук приїхали її провідати. Дівчата влаштували посиденьки на кухні за столом.

Подруги Христини / instagram.com/kristygor

Зауважимо, у понеділок, 6 вересня, Христину Остапчук прооперували. Операція, яка була планова, минула вдало. Своїм фоловерам Христина так і не повідомила причину хірургічного втручання.

Нагадаємо, раніше дружина Остапчука зворушливо привітала його з важливою датою у їхній родині. Пара відсвяткувала подвійне свято.

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