Дружина Остапчука виписалася з лікарні після операції

Христина показала, як про неї піклується коханий.
Дружина українського шоумена Володимира Остапчука Христина, яку днями прооперували, виписалася з лікарні.
В Instagram-stories нотаріусиня розмістила відповідне фото та показала, як зустрів кохану телеведучий. Зірка презентував обраниці красивий букет квітів та приготував їй сніданок. Так, Володимир зробив тост з авокадо, яйцем та червоною рибою.
Також подруги Остапчук приїхали її провідати. Дівчата влаштували посиденьки на кухні за столом.
Зауважимо, у понеділок, 6 вересня, Христину Остапчук прооперували. Операція, яка була планова, минула вдало. Своїм фоловерам Христина так і не повідомила причину хірургічного втручання.
Нагадаємо, раніше дружина Остапчука зворушливо привітала його з важливою датою у їхній родині. Пара відсвяткувала подвійне свято.