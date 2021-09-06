Дружину Володимира Остапчука прооперували

Христина показалася після наркозу.

Дружину українського шоумена Володимира Остапчука – Христину – прооперували.

Про це нотаріусиня повідомила особисто на своїй сторінці в Instagram. У сторіз обраниця зірки опублікувала відео, яке записала після того, як отямилася від наркозу. Причину хірургічного втручання вона не розсекретила, втім, зазначила, що це була планова операція.

Христина Остапчук після операції / instagram.com/kristygor

"Все минуло прекрасно! Це моя перша операція в житті. Звичайно, хвилювання були, але я так вдячна небесам. Зараз я відходжу, трохи п’яна, потроху отямлюся і скоро до вас повернуся", – поділилася Остапчук.

Христина додала, що дуже переймалася через наркоз, особливо, коли почула, що "з трубкою в горлі". Втім, коли дівчина дізналася, що такий метод безпечніший – заспокоїлася. Кохана ведучого повернеться додому після того, як її тиск стане нормальним.

Христина Остапчук / instagram.com/kristygor

Нагадаємо, раніше дружина Остапчука зворушливо привітала його з важливою датою у їхній родині. Пара відсвяткувала подвійне свято.

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