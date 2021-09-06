Дружину Володимира Остапчука прооперували

Христина показалася після наркозу.
Дружину українського шоумена Володимира Остапчука – Христину – прооперували.
Про це нотаріусиня повідомила особисто на своїй сторінці в Instagram. У сторіз обраниця зірки опублікувала відео, яке записала після того, як отямилася від наркозу. Причину хірургічного втручання вона не розсекретила, втім, зазначила, що це була планова операція.
"Все минуло прекрасно! Це моя перша операція в житті. Звичайно, хвилювання були, але я так вдячна небесам. Зараз я відходжу, трохи п’яна, потроху отямлюся і скоро до вас повернуся", – поділилася Остапчук.
Христина додала, що дуже переймалася через наркоз, особливо, коли почула, що "з трубкою в горлі". Втім, коли дівчина дізналася, що такий метод безпечніший – заспокоїлася. Кохана ведучого повернеться додому після того, як її тиск стане нормальним.
Нагадаємо, раніше дружина Остапчука зворушливо привітала його з важливою датою у їхній родині. Пара відсвяткувала подвійне свято.