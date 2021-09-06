Жену Владимира Остапчука прооперировали

Кристина показалась после наркоза.

Жену украинского шоумена Владимира Остапчука — Кристину — прооперировали.

Об этом нотариус сообщила лично на своей странице в Instagram. В сторис избранница звезды опубликовала видео, которое записала после того, как пришла в себя от наркоза. Причину хирургического вмешательства она не рассекретила, впрочем, отметила, что это была плановая операция.

Кристина Остапчук после операции / instagram.com/kristygor

"Все прошло прекрасно! Это моя первая операция в жизни! Конечно, волнения были, но я так благодарна небесам! Сейчас я отхожу, немного пьяна, понемногу прихожу в себя и скоро к вам вернусь", — поделилась Остапчук.

Кристина добавила, что очень переживала из-за наркоза, особенно, когда услышала, что "с трубкой в горле". Впрочем, когда девушка узнала, что такой метод более безопасен — успокоилась. Любимая ведущего вернется домой после того, как ее давление станет нормальным.

Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor

Напомним, ранее жена Остапчука трогательно поздравила его с важной датой в их семье. Пара отметила двойной праздник.

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