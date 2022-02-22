Украина предложила исключить Россию из ЕБРР

Такие действия являются следствием признания Россией "ДНР" и "ЛНР".

Член совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от Украины Артем Шевалев предложил исключить Россию из ЕБРР из-за признания ею "независимости" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он написал на странице Facebook.

"На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права из-за признания 'суверенитета' террористических группировок 'ДНР/ЛНР' безотлагательно поднимаю перед Советом директоров и Советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленном прекращении членства России в ЕБРР в соответствии со ст. 8.3 и 38.1 соглашения об основании банка", – сообщил он.

Шевалев также подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку других акционеров Банка в этом вопросе.

Европейский банк реконструкции и развития имеет статус международной финансовой организации с высоким кредитным рейтингом. ЕБРР финансирует только инвестиционные проекты развития в частном и государственном секторе.

Напомним, 21 февраля Путин созвал заседание Совета безопасности РФ и подписал указ о признании Россией "независимости" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина квалифицирует действия РФ как нарушение суверенитета Украины. Европейские государства также поддержали Украину и заявили о санкциях против России.

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