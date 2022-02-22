Україна запропонувала виключити Росію з ЄБРР

Такі дії є наслідком визнання Росією "ЛНР" та "ДНР".

Член ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) від України Артем Шевальов запропонував виключити Росію з ЄБРР через визнання нею ​​"незалежності" самопроголошених "ДНР" та "ЛНР.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

​​"На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання 'суверенітету' терористичних угруповань 'ДНР/ЛНР' невідкладно порушую перед Радою директорів та Радою керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку питання про негайну зупинку членства Росії у ЄБРР відповідно до статей 8.3 та 38.1 Угоди про заснування Банку", - повідомив він.

Шевальов також наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку інших акціонерів Банку у цьому питанні.

Європейський банк реконструкції та розвитку має статус міжнародної фінансової організації з найвищим кредитним рейтингом. ЄБРР здійснює фінансування тільки інвестиційних проектів розвитку у приватному та державному секторі.

Нагадаємо, 21 лютого Путін скликав засідання Ради безпеки РФ та підписав указ про визнання Росією "незалежності" самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна кваліфікує дії РФ як порушення суверенітету України. Європейські держави також підтримали Україну та заявили про санкції проти Росії.

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