Зеленский призвал Россию к диалогу

Президент верит, что все вопросы можно решить мирным путем.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Российскую Федерацию к диалогу. Зеленский считает, что широкой эскалации и войны России против Украины не будет.

Об этом он сказал в Киеве во время встречи с президентом Эстонии.

"Мы верим, что войны в Украине не будет. Никто не хочет войны, в Украине люди хотят только мира, но мы должны готовиться к любым шагам агрессии со стороны соседей", — сказал президент.

Вместе с тем, президент призвал российскую сторону сесть за стол переговоров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия своим решением о признании самопровозглашенных "Л/ДНР" создает юридические основания для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины. Украина рассматривает возможность расторжения дипломатических отношений с Россией.

Замминистра обороны считает, что Путин не смог справиться с тактикой по отношению к Украине

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". После этого он подписал указ о введении российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

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