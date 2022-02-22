"Прочный фундамент для эскалации" – Зеленский о признании Россией ОРДЛО

Украина призывает РФ к дипломатии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" является эскалационным шагом. Украинская сторона понимает все возможные риски, связанные с этим, а поэтому в который раз призывает РФ решать вопросы о Донбассе дипломатическим путем.

Об этом президент заявил на пресс-конференции 22 февраля.

"Мы считаем, что это был эскалационный шаг со стороны РФ. Мы понимаем, что это юридическая агрессия, которая дает значительно прочный фундамент относительно возможной эскалации со стороны России, боевиков, окружающих временно оккупированные украинские территории. Мы понимаем все риски и призываем РФ решать эти вопросы дипломатическим путем. Садиться за стол переговоров, мы готовы заседать на любых площадках. РФ это прекрасно знает. И, кстати, не только Россия это знает сегодня", — сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что за последние месяцы украинская сторона провела консультации со многими странами: США, Великобританией, Германией, Францией и т.д. И предлагали разные, любые форматы диалога, где бы присутствовала РФ.

"Мы получили ответ. И ответ был вчера, и мы его видели. Украина должна на это реагировать, защищая суверенитет и наше государство", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с РФ.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина квалифицирует последние действия РФ как нарушение территориальной целостности.

Украинский президент сообщил, с какими мировыми лидерами говорил и о чем договорился в связи с циничным решением Путина.

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