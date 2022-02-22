Зеленський закликав Росію до діалогу

Президент вірить, що всі питання можна вирішити мирним шляхом.

Президент України Володимир Зеленський закликав Російську Федерацію до діалогу. Зеленський вважає, що широкої ескалації і війни Росії проти України не буде.

Про це він сказав в Києві під час зустрічі з президентом Естонії.

“Ми віримо, що війни в Україні не буде.Ніхто не хоче війни, в Україні люди хочуть тільки миру, але ми повинні готуватись до будь-яких кроків агресії з боку сусідів”, - сказав президент.

Разом з тим президент закликав російську сторону сісти за стіл переговорів.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія своїм рішенням про визнання самоназваних "Л/ДНР" створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України. Україна розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Росією.

Заступниця міністра оборони вважає, що Путін не зміг впоратися з тактикою щодо України

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього він підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.

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