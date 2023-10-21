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Динамо – Днепр-1: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
85
Время на прочтение
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Динамо – Днепр-1: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Динамо" – "Днепр-1" / Фото: ФК Динамо Киев

Смотрите в прямом эфире поединок 11-го тура чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 22 октября, "Динамо" и "Днепр-1" померяются силами в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Сейчас столичный клуб с 15 очками занимает шестое место в УПЛ, но провел всего семь матчей. Днепряне набрали 15 баллов после восьми поединков и идут на седьмой позиции.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Днепр-1" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканале 2+2, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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Дата публикации
Просмотры
85
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