Динамо – Днепр-1: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 11-го тура чемпионата Украины по футболу.
В воскресенье, 22 октября, "Динамо" и "Днепр-1" померяются силами в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Поединок состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Сейчас столичный клуб с 15 очками занимает шестое место в УПЛ, но провел всего семь матчей. Днепряне набрали 15 баллов после восьми поединков и идут на седьмой позиции.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Днепр-1" из Youtube-канала FootballHub.
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