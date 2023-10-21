Динамо – Дніпро-1: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 11-го туру чемпіонату України з футболу.

У неділю, 22 жовтня, "Динамо" та "Дніпро-1" поміряються силами у центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

Наразі столичний клуб з 15 очками посідає шосте місце в УПЛ, але провів лише сім матчів. Дніпряни набрали 15 балів після восьми поєдинків і йдуть на сьомій позиції.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Дніпро-1" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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