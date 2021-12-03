Днепр-1 - Черноморец: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Команду Игоря Йовичевича ждет очередное испытание бронзовыми амбициями.

В понедельник, 6 декабря, 17-й тур украинской Премьер-лиги закроется матчем между "Днепром-1" и "Черноморцем"

Поединок второго тура команды вынужденно провели в Днепре, поэтому теперь сыграют на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

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После 16 туров "Днипро-1" (34 балла) идет на третьем месте в таблице УПЛ. "Черноморец" (11 очков) расположился на 13-й строчке.

В 18-м туре, после которого УПЛ отправится на зимние каникулы, команда Игоря Йовичевича 10 декабря сыграет с "Мариуполем", а подопечные Юрия Мороза 12 декабря примут "Металлист 1925".