Дніпро-1 - Чорноморець: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Команду Ігоря Йовічевича чекає чергове випробування бронзовими амбіціями.

У понеділок, 6 грудня, 17-й тур української Прем'єр-ліги закриється матчем між "Дніпром-1" та "Чорноморцем".

Поєдинок другого туру команди вимушено провели в Дніпрі, тому тепер зіграють на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:30.

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Після 16 турів "Дніпро-1" (34 бали) йде на третьому місці в таблиці УПЛ. "Чорноморець" (11 очок) розташувався на 13-й сходинці.

У 18-му турі, після якого УПЛ вирушить на зимові канікули, команда Ігоря Йовічевича 10 грудня зіграє з "Маріуполем", а підопічні Юрія Мороза 12 грудня приймуть "Металіст 1925".