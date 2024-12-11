Реал Сосьедад – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Следите за шестым поединком "бело-синих" в новом формате второго по престижности еврокубка.

В четверг, 12 декабря, киевское "Динамо" проведет матч шестого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25, в котором соперником украинского клуба будет испанский "Реал Сосьедад".

Поединок состоится на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После пяти туров команда Александра Шовковского занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка.

Ранее "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3), уступило "Хоффенхайму" (0:2), потерпело поражение от "Ромы" (0:1), потерпело сокрушительное поражение от "Ференцвароша" (0:4) и уступило "Виктории" Пльзень (1:2).

"Реал Сосьедад" находится на 16-й позиции турнирной таблицы Лиги Европы, имея в своем активе 7 очков. Баски сыграли вничью с "Ниццей" (1:1), проиграли "Андерлехту" (1:2), одолели "Маккаби" Тель-Авив (2:1), уступили "Виктории" Пльзень (1:2) и обыграли "Аякс" (2:0).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка "Реал Сосьедад" – "Динамо" на YouTube-канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Реал Сосьедад" – "Динамо".