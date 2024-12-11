Реал Сосьєдад – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Стежте за шостим поєдинком "біло-синіх" у новому форматі другого за престижністю єврокубка.

У четвер, 12 грудня, київське "Динамо" проведе матч шостого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25, в якому суперником українського клубу буде іспанський "Реал Сосьєдад".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аноета" у Сан-Себастьяні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів команда Олександра Шовковського посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка.

Раніше "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3), поступилося "Гоффенгайму" (0:2), зазнало поразки від "Роми" (0:1), зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша" (0:4) та поступилося "Вікторії" Пльзень (1:2).

"Реал Сосьєдад" перебуває на 16-й позиції турнірної таблиці Ліги Європи, маючи у своєму активі 7 очок. Баски зіграли внічию з "Ніццою" (1:1), програли "Андерлехту" (1:2), здолали "Маккабі" Тель-Авів (2:1), поступилися "Вікторії" Пльзень (1:2) та обіграли "Аякс" (2:0).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку "Реал Сосьєдад" – "Динамо" на YouTube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Реал Сосьєдад" – "Динамо".