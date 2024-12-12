WSJ: Трамп за відправлення військ країн ЄС до України – яка умова

WSJ повідомила, що Трамп виступає за розміщення військових ЄС в Україні, які мають контролювати режим припинення вогню.

Вперше починають з'являтися нариси початкових зусиль новообраного президента Дональда Трампа , спрямованих на припинення війни в Україні після його візиту до Європи минулого тижня. Головний висновок: Європі доведеться взяти на себе більшу частину тягаря підтримки Києва військами для спостереження за припиненням вогню та зброєю для стримування Росії.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

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За інформацією видання, на зустрічі в Парижі 7 грудня Трамп сказав президентам України та Франції Володимиру Зеленському та Емманюелю Макрону, що не підтримує членство України в НАТО, але хоче, щоб після будь-якого припинення бойових дій з'явилася сильна, добре озброєна Україна, повідомили джерела WSJ.

Трамп вважає, що Європа має відігравати провідну роль у захисті та підтримці України. Він хотів би, щоб європейські війська були присутні в Україні для спостереження за припиненням вогню. За словами чиновників, новобраний президент не виключив, що США підтримають цю угоду, але американські війська не будуть залучені.

Дискусії щодо розміщення європейських військ на території України перебувають на початковій стадії. Як зазначає видання, багато питань поки що залишаються невирішеними. Очікується, що ключові рішення Трамп ухвалить після того, як сформує команду з національної безпеки і проведе подальші переговори з союзниками – і, можливо, з Путіним.

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За словами джерела Wall Street Journal, Трамп також закликав європейців зробити більше для того, щоб змусити Китай чинити тиск на Кремль з метою припинення війни. Згідно з джерелами, обраний президент США пропонує лідерам країн Європи застосовувати мита щодо товарів із КНР, якщо Пекін не погодиться вплинути на Москву.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Британія і Франція обговорюють сценарій відправлення військ до України.

12 грудня у ЗМІ повідомлялося, що під час візиту до Польщі Макрон обговорить з Туском можливість створення європейської миротворчої місії в Україні. Проте Туск заперечує таку можливість.

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