Заря - Черноморец: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Команды встретятся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".
В воскресенье, 19 сентября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги между луганской "Зарей" и одесским "Черноморцем".
Команды встретятся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало поединка - в 19:30.
Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция этого матча.
- "Заря" с 11 очками занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" (5 баллов) - на 14-й позиции.
- В 9-м туре УПЛ "Заря" 26 сентября в гостях встретится с "Днепром-1", а "Черноморец" днем позже примет "Ингулец".
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
8 тур
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Воскресенье, 19 сентября / 19:30
|СТАТИСТИКА МАТЧА