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Заря - Черноморец: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

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Заря - Черноморец: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

ФК Заря

Команды встретятся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

В воскресенье, 19 сентября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги между луганской "Зарей" и одесским "Черноморцем".

Команды встретятся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало поединка - в 19:30.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция этого матча.

  • "Заря" с 11 очками занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" (5 баллов) - на 14-й позиции.
  • В 9-м туре УПЛ "Заря" 26 сентября в гостях встретится с "Днепром-1", а "Черноморец" днем позже примет "Ингулец".

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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
8 тур
Емблема ФК «Зоря Луганськ»

Воскресенье, 19 сентября / 19:30
Запорожье. "Славутич-Арена"
ТВ-трансляция - УНИАН

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