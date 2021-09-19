Заря - Черноморец: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Команды встретятся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

В воскресенье, 19 сентября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги между луганской "Зарей" и одесским "Черноморцем".

Команды встретятся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало поединка - в 19:30.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция этого матча.

"Заря" с 11 очками занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" (5 баллов) - на 14-й позиции.

В 9-м туре УПЛ "Заря" 26 сентября в гостях встретится с "Днепром-1", а "Черноморец" днем позже примет "Ингулец".

Читайте также: украинский футбол на ТВ: где смотреть матчи 8-го тура УПЛ

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22

8 тур Воскресенье, 19 сентября / 19:30

Запорожье. "Славутич-Арена"

ТВ-трансляция - УНИАН



_ : _ СТАТИСТИКА МАТЧА

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку