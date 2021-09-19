Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зоря - Чорноморець: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дата публікації
Перегляди
76
Зоря - Чорноморець: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

ФК Зоря

Команди зустрінуться в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена".

У неділю, 19 вересня, відбудеться матч 8-го туру української Прем'єр-ліги між луганською "Зорею" і одеським "Чорноморцем".

Команди зустрінуться в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена". Початок поєдинку - о 19:30.

Вашій увазі онлайн-відеотрансляція цього матчу.

  • "Зоря" з 11 очками посідає 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" (5 балів) - на 14-й позиції.
  • У 9-му турі УПЛ "Зоря" 26 вересня в гостях зустрінеться з "Дніпром-1", а "Чорноморець" днем пізніше прийме "Інгулець".

Читайте також: український футбол на ТБ: де дивитися матчі 8-го туру УПЛ

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
8 тур
Емблема ФК «Зоря Луганськ»

Неділя, 19 вересня / 19:30
Запоріжжя. "Славутич-Арена"
ТВ-трансляція - УНІАН

_:_

 Ð • Ð¼Ð ± Ð»ÐμÐ¼Ð ° Ð¤Ðš Â« Ð§Ð¾Ñ € Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ € ÐμÑ † ÑŒ ÐžÐ'ÐμÑ Ð ° Â»
  СТАТИСТИКА МАТЧУ  
Наступна публікація