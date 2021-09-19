Зоря - Чорноморець: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Команди зустрінуться в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена".
У неділю, 19 вересня, відбудеться матч 8-го туру української Прем'єр-ліги між луганською "Зорею" і одеським "Чорноморцем".
Команди зустрінуться в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена". Початок поєдинку - о 19:30.
Вашій увазі онлайн-відеотрансляція цього матчу.
- "Зоря" з 11 очками посідає 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" (5 балів) - на 14-й позиції.
- У 9-му турі УПЛ "Зоря" 26 вересня в гостях зустрінеться з "Дніпром-1", а "Чорноморець" днем пізніше прийме "Інгулець".
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|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
8 тур
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Неділя, 19 вересня / 19:30
|СТАТИСТИКА МАТЧУ