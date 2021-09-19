Зоря - Чорноморець: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Команди зустрінуться в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена".

У неділю, 19 вересня, відбудеться матч 8-го туру української Прем'єр-ліги між луганською "Зорею" і одеським "Чорноморцем".

Команди зустрінуться в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена". Початок поєдинку - о 19:30.

Вашій увазі онлайн-відеотрансляція цього матчу.

"Зоря" з 11 очками посідає 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" (5 балів) - на 14-й позиції.

У 9-му турі УПЛ "Зоря" 26 вересня в гостях зустрінеться з "Дніпром-1", а "Чорноморець" днем пізніше прийме "Інгулець".

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ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22

8 тур Неділя, 19 вересня / 19:30

Запоріжжя. "Славутич-Арена"

ТВ-трансляція - УНІАН



_:_ СТАТИСТИКА МАТЧУ

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