ФБР проводит обыск в доме российского олигарха Дерипаски

Дерипаска — нефтяной магнат, тесно связанный с президентом России Владимиром Путиным.

ФБР проводит обыски в доме российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Об этом сообщает NBC News.

Доступ к дому миллиардера ограничили. По периметру дежурят сотрудники ФБР, которые никого не пускают на территорию усадьбы.

Nothing like an FBI raid in a DC NW neighborhood on a beautiful fall morning. @nbcnews @PoPville⁩ pic.twitter.com/KVaN0t9dxU — Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021

Кто такой Олег Дерипаска

Дерипаска — нефтяной магнат, тесно связанный с президентом России Владимиром Путиным. Он был одним из двух десятков российских олигархов и чиновников, которые попали под санкции Минфина США в 2018 году. Олигарху запрещен въезд в США, большинство его активов в стране заморожены.

Associated Press

NBC пишет, что Дерипаска сотрудничал с Полом Манафортом — консультантом президента Украины Виктора Януковича и будущим руководителем предвыборной президентской кампании Дональда Трампа.

На фоне обысков в Вашингтоне стоимость акций компании "Русал" в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 5,5%. Основным акционером "Русала" является Дерипаска. Именно о "Русале" и "Евросибэнерго" олигарху удалось договориться в 2019 году с американским Минфином. Вашингтон снял санкции с этих компаний после того, как бизнесмен якобы отказался от контроля над ними.

Напомним, что в России в 2018 году вспыхнул порнографический скандал с участием олигарха Олега Дерипаски и вицепремьер-министра Сергея Приходько.

О чем самые влиятельные люди страны разговаривают, озвучила Анастасия Рыбка, которая является главной героиней секс-скандала.

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