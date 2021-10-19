ФБР проводит обыск в доме российского олигарха Дерипаски

Дерипаска — нефтяной магнат, тесно связанный с президентом России Владимиром Путиным.
ФБР проводит обыски в доме российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне.
Об этом сообщает NBC News.
Доступ к дому миллиардера ограничили. По периметру дежурят сотрудники ФБР, которые никого не пускают на территорию усадьбы.
Nothing like an FBI raid in a DC NW neighborhood on a beautiful fall morning. @nbcnews @PoPville pic.twitter.com/KVaN0t9dxU— Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021
Кто такой Олег Дерипаска
Дерипаска — нефтяной магнат, тесно связанный с президентом России Владимиром Путиным. Он был одним из двух десятков российских олигархов и чиновников, которые попали под санкции Минфина США в 2018 году. Олигарху запрещен въезд в США, большинство его активов в стране заморожены.
NBC пишет, что Дерипаска сотрудничал с Полом Манафортом — консультантом президента Украины Виктора Януковича и будущим руководителем предвыборной президентской кампании Дональда Трампа.
На фоне обысков в Вашингтоне стоимость акций компании "Русал" в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 5,5%. Основным акционером "Русала" является Дерипаска. Именно о "Русале" и "Евросибэнерго" олигарху удалось договориться в 2019 году с американским Минфином. Вашингтон снял санкции с этих компаний после того, как бизнесмен якобы отказался от контроля над ними.
Напомним, что в России в 2018 году вспыхнул порнографический скандал с участием олигарха Олега Дерипаски и вицепремьер-министра Сергея Приходько.
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