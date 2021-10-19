ФБР проводить обшук в будинку російського олігарха Дерипаски

Дерипаска — нафтовий магнат, тісно пов'язаний з президентом Росії Володимиром Путіним.

ФБР проводить обшуки в будинку російського олігарха Олега Дерипаски в Вашингтоні.

Про це повідомляє NBC News.

Доступ до будинку мільярдера обмежили. По периметру чергують співробітники ФБР, які нікого не пускають на територію садиби.

Nothing like an FBI raid in a DC NW neighborhood on a beautiful fall morning. @nbcnews @PoPville ⁩ pic.twitter.com/KVaN0t9dxU — Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021

Хто такий Олег Дерипаска

Дерипаска — нафтовий магнат, тісно пов'язаний з президентом Росії Володимиром Путіним. Він був одним з двох десятків російських олігархів і чиновників, які потрапили під санкції Мінфіну США ву 2018 році. Олігархові заборонений в'їзд в США, більшість його активів в країні заморожено.

Associated Press

NBC пише, що Дерипаска співпрацював з Полом Манафортом — консультантом президента України Віктора Януковича і майбутнім керівником передвиборної президентської кампанії Дональда Трампа.

На тлі обшуків у Вашингтоні вартість акцій компанії "Русал" під час торгів на Московській біржі знизилася на 5,5%. Основним акціонером "Русала" є Дерипаска. Саме про "Русал" і "Євросибенерго" олігархові вдалося домовитися в 2019 році з американським Мінфіном. Вашингтон зняв санкції з цих компаній після того, як бізнесмен нібито відмовився від контролю над ними.

Нагадаємо, що у 2018 році у Росії спалахнув порнографічний скандал за участю олігарха Олега Дерипаски і віцепрем’єр-міністра Сергія Приходька. Про що найвпливовіші люди країни втаємничено розмовляють, озвучила Анастасія Рибка, яка є головною героїнею секс-скандалу.

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