Зеленський провів зустріч з очільником Пентагону: про що говорили

Зеленський провів зустріч з очільником Пентагону: про що говорили

Особливу увагу приділили питанню подальшого поглиблення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки та оборони.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, який перебуває в Києві з візитом.

Про що розмовляли очільник Пентагону та глава української держави - повідомили на сайті Офісу президента.

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Під час зустрічі сторони:

приділили особливу увагу питанню подальшого поглиблення практичної взаємодії між Україною та Сполученими Штатами у сфері безпеки та оборони відповідно до домовленостей, досягнутих під час візиту глави української держави до США;

відповідно до домовленостей, досягнутих під час візиту глави української держави до США; відзначили оперативність щодо рішення надати нашій державі додаткову безпекову допомогу в розмірі 60 млн дол. США;

обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході України, а також у регіоні Чорного й Азовського морів;

обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави. торкнулися питання енергетичної безпеки України та Європи.

Також міністру оборони Сполучених Штатів повідомили про заходи, які вживаються для реформування українського сектору безпеки й оборони, включно з вітчизняною оборонною промисловістю, відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі.

"Міністр оборони США запевнив Главу держави у рішучій підтримці з боку Сполучених Штатів незалежності й територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться на сайті Офісу президента.

Зазначимо, раніше Ллойд провів зустріч з міністром Оборони України Андрієм Тараном. Очільники оборонних відомств обговорили питання реалізації домовленостей, досягнутих раніше та оборонну реформу.

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