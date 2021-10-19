Зеленський провів зустріч з очільником Пентагону: про що говорили

Особливу увагу приділили питанню подальшого поглиблення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки та оборони.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, який перебуває в Києві з візитом.
Про що розмовляли очільник Пентагону та глава української держави - повідомили на сайті Офісу президента.
Під час зустрічі сторони:
- приділили особливу увагу питанню подальшого поглиблення практичної взаємодії між Україною та Сполученими Штатами у сфері безпеки та оборони відповідно до домовленостей, досягнутих під час візиту глави української держави до США;
- відзначили оперативність щодо рішення надати нашій державі додаткову безпекову допомогу в розмірі 60 млн дол. США;
- обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході України, а також у регіоні Чорного й Азовського морів;
- обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.
- торкнулися питання енергетичної безпеки України та Європи.
Також міністру оборони Сполучених Штатів повідомили про заходи, які вживаються для реформування українського сектору безпеки й оборони, включно з вітчизняною оборонною промисловістю, відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі.
"Міністр оборони США запевнив Главу держави у рішучій підтримці з боку Сполучених Штатів незалежності й територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться на сайті Офісу президента.
Зазначимо, раніше Ллойд провів зустріч з міністром Оборони України Андрієм Тараном. Очільники оборонних відомств обговорили питання реалізації домовленостей, досягнутих раніше та оборонну реформу.