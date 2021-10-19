Глава Пентагону прибув до України: з ким зустрінеться та про що говоритиме

Глава Пентагону прибув до України: з ким зустрінеться та про що говоритиме

Його літак вже приземлився в Києві.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до України в рамках робочого візиту до Європи.

Про це у вівторок, 19 жовтня, очільник Пентагону повідомив на сторінці в Twitter.

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

"Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України - і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії", - написав він.

Нагадаємо:

Перебуваючи в Києві, Остін відвідає Міністерство оборони України , де він візьме участь в церемоніалі вшанування полеглих захисників України в Меморіальній залі і біля Меморіального дзвону захисникам України, а також зустрінеться з міністром оборони Андрієм Тараном , щоб обговорити прогрес України у реалізації реформ в галузі оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі.

, де він в Меморіальній залі і біля Меморіального дзвону захисникам України, а також , щоб та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також Після зустрічі міністри оборони США й України зроблять короткі заяви для преси. Вони дадуть відповіді на кілька запитань.

Вони дадуть відповіді на кілька запитань. Також, як повідомляли попередньо, очільник Пентагону має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

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