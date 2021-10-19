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Глава Пентагону прибув до України: з ким зустрінеться та про що говоритиме

Глава Пентагону прибув до України: з ким зустрінеться та про що говоритиме

Associated Press

Його літак вже приземлився в Києві.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до України в рамках робочого візиту до Європи.

Про це у вівторок, 19 жовтня, очільник Пентагону повідомив на сторінці в Twitter.

"Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України - і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії", - написав він.

Нагадаємо:

  • Перебуваючи в Києві, Остін відвідає Міністерство оборони України, де він візьме участь в церемоніалі вшанування полеглих захисників України в Меморіальній залі і біля Меморіального дзвону захисникам України, а також зустрінеться з міністром оборони Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес України у реалізації реформ в галузі оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі.
  • Після зустрічі міністри оборони США й України зроблять короткі заяви для преси. Вони дадуть відповіді на кілька запитань.
  • Також, як повідомляли попередньо, очільник Пентагону має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

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