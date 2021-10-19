Глава Пентагону прибув до України: з ким зустрінеться та про що говоритиме

Його літак вже приземлився в Києві.
Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до України в рамках робочого візиту до Європи.
Про це у вівторок, 19 жовтня, очільник Пентагону повідомив на сторінці в Twitter.
Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021
"Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України - і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії", - написав він.
Нагадаємо:
- Перебуваючи в Києві, Остін відвідає Міністерство оборони України, де він візьме участь в церемоніалі вшанування полеглих захисників України в Меморіальній залі і біля Меморіального дзвону захисникам України, а також зустрінеться з міністром оборони Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес України у реалізації реформ в галузі оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі.
- Після зустрічі міністри оборони США й України зроблять короткі заяви для преси. Вони дадуть відповіді на кілька запитань.
- Також, як повідомляли попередньо, очільник Пентагону має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.