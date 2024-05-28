Испания признала независимость Палестинского государства

Испания признает Палестину в границах 1967 года.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна признала независимость Палестины.

Об этом он сказал в эфире испанского телеканала RTVE.

"Мы приняли решение признать государство Палестина. Это день, оставшийся запечатленным в истории Испании, когда наша страна говорит, что перед лицом страданий безразличие невозможно и что мир возможен ", — сказал он.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что Мадрид признает Палестину в границах 1967 года, перед Шестидневной войной.

Он уточнил, что надеется на создание Палестины, охватывающей Западный берег реки Иордан и Сектор Газа со столицей в Восточном Иерусалиме, управляемой Палестинской национальной администрацией.

Напомним, Норвегия, Ирландия и Испания в среду, 22 мая, заявили, что признают Палестинское государство, что стало историческим шагом, который вызвал осуждение со стороны Израиля и радость палестинцев. Израиль немедленно отозвал своих послов из Норвегии и Ирландии.

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