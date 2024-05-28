Іспанія визнала незалежність Палестинської держави

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна визнала незалежність Палестини.

Про це він сказав в ефірі іспанського телеканалу RTVE.

"Ми ухвалили рішення визнати державу Палестина. Це день, який залишився вкарбованим в історії Іспанії, коли наша країна каже, що перед обличчям страждань байдужість неможлива і що мир можливий», — сказав він.

Раніше до цього премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що Мадрид визнає Палестину в кордонах 1967 року, перед Шестиденною війною.

Він уточнив, що сподівається на створення Палестини, що охоплюватиме Західний берег річки Йордан і Сектор Гази зі столицею в Східному Єрусалимі, керованою Палестинською національною адміністрацією.

Нагадаємо, Норвегія, Ірландія та Іспанія у середу, 22 травня, заявили, що визнають Палестинську державу, що стало історичним кроком, який викликав засудження з боку Ізраїлю та радість у палестинців. Ізраїль негайно відкликав своїх послів з Норвегії та Ірландії.

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