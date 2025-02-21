Макрон призвал создать масштабный план обороны Европы

Также он призвал ввести совместное европейское финансирование для увеличения закупок и производства оружия.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо подготовить масштабный план обороны на случай нападения со стороны России.

Об этом информирует издание France24.

Он заявил, что стратегическое пробуждение должно привести европейские страны к решению о массивном оборонном плане и существенно увеличить инвестиции в эту сферу. Макрон заявил, что этот план необходимо принять в ближайшие недели.

Кроме того, президент Франции заявил, что он поддерживает введение совместного европейского финансирования с тем, чтобы "покупать и производить больше".

Макрон заявил, что Европе будет очень тяжело иметь объединенную европейскую армию, однако можно создать общие возможности для обороны, иначе она не сможет стать более автономной от США.

Также он заявил, что Франция должна увеличить расходы на оборону.

"Все страны, которые расположены на передовой, тратят 4 или 5% своего валового внутреннего продукта, в то время как мы тратим на уровне 2 процентов. Мы имели такие цифры в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, когда еще продолжалась холодная война. Затем упала Берлинска."

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на следующей неделе посетит Вашингтон, где проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Мы ранее информировали, что Макрон сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины.

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