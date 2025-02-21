Макрон закликав створити масштабний план оборони Європи

Також він закликав запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва зброї.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі необхідно підготувати масштабний план оборони на випадок нападу з боку Росії.

Про це інформує видання France24.

Він заявив, що стратегічне пробудження має привести європейські країни до рішення про масивний оборонний план та суттєво збільшити інвестиції у цю сферу. Макрон заявив, що цей план необхідно ухвалити протягом найближчих тижнів.

Крім того, президент Франції заявив, що він підтримує запровадження спільного європейського фінансування для того, щоб "купувати і виробляти більше".

Макрон заявив, що Європі буде дуже важко мати обʼєднану європейську армію, однак можливо створити спільні можливості для оборони, інакше вона не зможе стати більш автономною від США.

Також він заявив, що Франція повинна збільшити видатки на оборону.

"Всі країни, які розташовані на передовій, витрачають 4 або 5% свого валового внутрішнього продукту, в той час, як ми витрачаємо на рівні 2 відсотків. Ми мали такі цифри у 1960-х, 1970-х і 1980-х роках, коли ще тривала холодна війна. Потім впала Берлінська стіна, і ми набагато менше інвестували. Це закінчилося", - сказав Макрон.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступного тижня відвідає Вашингтон, де проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом.

Ми раніше інформували, що Макрон зробив нову заяву про гарантії безпеки для України.

Читайте також: