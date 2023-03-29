Pepsi обновила свой логотип (фото)

Pepsi обновила свой логотип и вернулась к классическому красно-бело-синему глобусу с волнистыми линиями. Новый дизайн изначально появится в Северной Америке этой осенью к 125-летию бренда. Во всем мире обновленный логотип компания покажет в следующем году, что ознаменует следующую эру бренда, направленную в будущее.

Об этом говорится на сайте Pepsi.

"В PepsiCo мы разрабатываем наши бренды так, чтобы они рассказывали убедительную и целостную историю. Pepsi является ярким примером бренда, который в течение 125 лет постоянно переосмысливает себя, чтобы оставаться частью поп-культуры и частью жизни людей", — отметил первый вице-президент и главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини.

Фото: Pepsi (https://www.pepsico.com)

По его словам, компания разработала новую айдентику бренда, "чтобы объединить будущие поколения с наследием нашего бренда, сочетая отличия из нашей истории с современными элементами, чтобы показать наше смелое видение будущего".

"Обновленная цветовая палитра содержит синий и черный цвета, которые придают контрасту, яркости и современности классической цветовой гамме Pepsi", — добавили в компании.

Среди ключевых элементов обновленного дизайна – надпись Pepsi повернули внутрь круга на белую полосу, также, учитывая "постоянный фокус бренда на Pepsi Zero Sugar", в дизайне использован черный цвет, что "еще больше подчеркивает приверженность бренда Pepsi Zero Sugar в будущем".

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