Pepsi обновила свой логотип (фото)

Американская компания PepsiCo впервые за последние 14 лет обновила свой логотип.
Pepsi обновила свой логотип и вернулась к классическому красно-бело-синему глобусу с волнистыми линиями. Новый дизайн изначально появится в Северной Америке этой осенью к 125-летию бренда. Во всем мире обновленный логотип компания покажет в следующем году, что ознаменует следующую эру бренда, направленную в будущее.
Об этом говорится на сайте Pepsi.
"В PepsiCo мы разрабатываем наши бренды так, чтобы они рассказывали убедительную и целостную историю. Pepsi является ярким примером бренда, который в течение 125 лет постоянно переосмысливает себя, чтобы оставаться частью поп-культуры и частью жизни людей", — отметил первый вице-президент и главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини.
По его словам, компания разработала новую айдентику бренда, "чтобы объединить будущие поколения с наследием нашего бренда, сочетая отличия из нашей истории с современными элементами, чтобы показать наше смелое видение будущего".
"Обновленная цветовая палитра содержит синий и черный цвета, которые придают контрасту, яркости и современности классической цветовой гамме Pepsi", — добавили в компании.
Среди ключевых элементов обновленного дизайна – надпись Pepsi повернули внутрь круга на белую полосу, также, учитывая "постоянный фокус бренда на Pepsi Zero Sugar", в дизайне использован черный цвет, что "еще больше подчеркивает приверженность бренда Pepsi Zero Sugar в будущем".
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