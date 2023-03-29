Pepsi оновила свій логотип (фото)

Pepsi оновила свій логотип і повернулась до класичного червоно-біло-синього глобуса з хвилястими лініями. Новий дизайн спочатку з'явиться у Північній Америці цієї осені до 125-річчя бренду. В усьому світі оновлений логотип компанія покаже наступного року, "що ознаменує наступну еру бренду, спрямовану в майбутнє".

Про це йдеться на сайті Pepsi.

"У PepsiCo ми розробляємо наші бренди так, щоб вони розповідали переконливу та цілісну історію. Pepsi є яскравим прикладом бренду, який протягом 125 років постійно переосмислює себе, щоб залишатися частиною поп-культури та частиною життя людей", - зауважив перший віце-президент та головний дизайнер PepsiCo Мауро Порчіні.

Фото: Pepsi (https://www.pepsico.com)

За його словами, компанія розробила нову айдентику бренду, "щоб пов'язати майбутні покоління зі спадщиною нашого бренду, поєднуючи відмінності з нашої історії з сучасними елементами, щоб показати наше сміливе бачення майбутнього".

"Оновлена кольорова палітра містить синій та чорний кольори, які додають контрасту, яскравості та сучасності класичній кольоровій гамі Pepsi", - додали в компанії.

Серед ключових елементів оновленого дизайну - напис Pepsi повернули всередину кола на білу смугу, також, враховуючи "постійний фокус бренду на Pepsi Zero Sugar", у дизайні використано чорний колір, що "ще більше підкреслює прихильність бренду до Pepsi Zero Sugar у майбутньому".

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