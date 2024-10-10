Перебазирование МиГ-31К в Беларусь: что это может означать

Перебазирование МиГ в Беларусь также может быть попыткой россиян сохранить самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах. Однако есть и другие версии.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Впрочем, не стоит исключать версии с провокациями, поскольку после удара российского "Шахеда" неподалеку от Мозыря, где расположен случайно ставший публичным НПЗ, стало понятно, что РФ может готовить провокацию против Беларуси", — отметил Коваленко.

Напомним, в четверг, 10 октября, в соседнюю Белоруссию прилетел еще один истребитель МиГ-31К. Воздушно-космические силы РФ. Вчера в страну прилетел первый самолет.

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