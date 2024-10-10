Перебазування МіГ-31К до Білорусі: що це може означати

Перебазування МіГ до Білорусі також може бути спробую росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах. Однак є й інші версії.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Втім, не варто відкидати версії з провокаціями, оскільки після удару російського "Шахеда" неподалік Мозиря, де розташований НПЗ, який випадково став публічним, стало зрозуміло, що РФ може готувати провокацію проти Білорусі", – відзначив Коваленко.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, до сусідньої Білорусі прилетів ще один винищувач МіГ-31К. Повітряно-космічних сил РФ. Вчора до країни прилетів перший літак.

Читайте також: