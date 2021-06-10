Под завалами дома в Мумбаи погибли 8 детей

Также среди погибших трое взрослых.

В индийском Мумбаи после ливней жилой дом рухнул на соседнее здание. В результате одиннадцать погибших, большинство из которых — дети.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

На месте проводят спасательные работы, чрезвычайники опасаются, что под завалами могли остаться люди. Сейчас известно о 8 погибших детей и 3 взрослых. Еще восемь человек получили травмы и попали в больницы.

В полиции инцидент расследуют. По сообщениям, дом, рухнул, был старым, и его фундамент мог не выдержать.

Накануне в Мумбаи начался сильный ливень, выпало более 20 сантиметров осадков.

Новости мира: в индийском Мумбае рухнул жилой дом, погибло не менее 11 человек

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