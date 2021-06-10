Під завалами будинку в Мумбаї загинули 8 дітей

Також серед загиблих троє дорослих.

В індійському Мумбаї після злив житловий будинок завалився на сусідню будівлю. В результаті одинадцять загиблих, більшість з яких - діти.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

На місці проводять рятувальні роботи, надзвичайники побоюються, що під завалами могли лишитися люди. Нині відомо про 8 загиблих дітей і 3 дорослих. Ще вісім людей зазнали травм і потрапили до лікарень.

У поліції інцидент розслідують. За повідомленнями, будинок, що завалився, був старим, і його фундамент міг не витримати.

Напередодні у Мумбаї почалася сильна злива, випало більше 20 сантиметрів опадів.

Новини світу: в індійському Мумбаї завалився житловий будинок, загинуло щонайменше 11 людей

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