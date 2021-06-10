Погода в Україні: синоптикиня назвала регіони, де завтра припиняться дощі

Більшість областей все ж залишаться у полоні дощів.

Погода в Україні в п'ятницю, 11 червня, переважно буде дощовою, вітряною і грозовою. Утім, у деяких регіонах очікується суха погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом Діденко, найімовірніше, завтра дощу не буде у Київській, Чернігівській областях та у багатьох районах південної частини України. Водночас, температура повітря залишається на теперішніх показниках і сягне від +20 градусів до +24 градусів.

"Синоптична ситуація 11 червня в Україні визначатиметься атмосферними фронтами. Тому в більшості областей особливо в денні години - короткочасні дощі, грози, при грозах поривчастий вітер", - йдеться в її повідомленні.

У Києві 11-12 червня буде по-літньому тепло, повітря прогріється аж до +24 градусів. Дощі малоймовірні. А от у неділю в столиці дощі більш ймовірні. Також дещо опуститься температура повітря.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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Погода в Україні: у регіонах очікуються грози, град та шквали, оголошено штормове попередження

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