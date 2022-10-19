Путин дистанционно проведет заседание Совбеза РФ: о чем будут говорить

На заседании Совета Безопасности Российской Федерации будет докладывать прихвостень Путина Дмитрий Медведев, рассказывая об угрозах национальной безопасности в миграционной сфере.

В среду, 19 октября, состоится заседание Совета Безопасности Российской Федерации, которое хозяин Кремля Владимир Путин проведет дистанционно – в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности", — говорится в сообщении.

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С докладом выступит заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий комиссию Совета безопасности по усовершенствованию миграционной политики.

Ранее Медведев на заседании упомянутой комиссии говорил о необходимости "устранить серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой", усилив въездной контроль и нормировав правила пребывания на территории страны-агрессора.

Напомним, ранее предполагалось, что на этом заседании Совбеза РФ также могут обсуждать вопросы вероятного применения ядерного оружия.

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