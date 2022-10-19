Путін дистанційно проведе засідання Радбезу РФ: про що говоритимуть

На засіданні Ради Безпеки Російської Федерації доповідатиме прихвостень Путіна Дмитро Медвєдєв, розповідаючи про загрози національній безпеці в міграційній сфері.

У середу, 19 жовтня, відбудеться засідання Ради Безпеки Російської Федерації, яке господар Кремля Володимир Путін проведе дистанційно - в режимі відеоконференції.

Про це повідомляє “Интерфакс” з посиланням на пресслужбу Кремля.

"Планується розглянути питання, пов'язані з нейтралізацією загроз національній безпеці в міграційній сфері та регулюванням міграційних процесів на користь соціально-економічного розвитку країни та суспільно-політичної стабільності", - йдеться у повідомленні.

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З доповіддю виступить заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, який очолює комісію Ради безпеки щодо вдосконалення міграційної політики.

Раніше Медведєв на засіданні згаданої комісії говорив про необхідність “усунути серйозні загрози, зумовлені поточною обстановкою”, посиливши в'їзний контроль та внормувавши правила щодо перебування на території країни-агресора.

Нагадаємо, раніше припускалося, що на цьому засіданні Радбезу РФ також можуть обговорювати питання щодо ймовірного застосування ядерної зброї.

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