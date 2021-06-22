Штамм "Дельта" "заберет" наиболее уязвимых — ВОЗ

ВОЗ призывает богатые страны делиться вакцинами, а людей — скорее вакцинироваться.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что очень опасный дельта-вариант коронавируса — это самый быстрый и наиболее приспособленный штамм, который "убьет уязвимых людей".

Как пишет CNBC, об этом рассказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майк Раян.

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"Дельта" может быть более смертоносным, так как он более эффективен в способе передачи между людьми, и в конечном итоге он найдет более уязвимых людей, которые серьезно заболеют, будут госпитализированы и возможно умрут", — сказал доктор Майк Раян.

Штамм "Дельта" становится доминирующим во всем мире. Еще в прошлом месяце организация заявляла, что этот штамм вызывает беспокойство. Сейчас он может быть обозначен, как тот, что "вызывает обеспокоенность", если будет доказано, что "Дельта" более смертоносный или более устойчивый к современным вакцинам и методам лечения.

Исследования показывают, что "Дельта" примерно на 60% более заразен, чем штамм "Альфа". Сейчас этот вариант распространился на 92 страны. Эксперты считают, что поскольку вариант более "быстрый и приспособленный", он будет находить наиболее незащищенных лучше, чем предыдущие штаммы.

Напомним, штамм "Дельта" зафиксировали более чем в 90 странах мира. Как сообщалось, "индийская" версия COVID-19 содержит две мутации, которые "помогают вирусу прикрепляться к клеткам".

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