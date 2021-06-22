Штам Дельта "забере" найбільш вразливих - ВООЗ

ВООЗ закликає багаті країни ділитися вакцинами, а людей - швидше вакцинуватися.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що дуже небезпечний дельта-варіант коронавірусу - це найшвидший і найбільш пристосований штам, який "уб'є найуразливіших людей".

Як пише CNBC, про це розповів виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я доктор Майк Райан.

"Дельта" може бути більш смертоносним, тому що він більш ефективний у способі передачі між людьми, і в кінцевому підсумку він знайде більше вразливих людей, які серйозно захворіють, будуть госпіталізовані і можливо помруть", - сказав доктор Майк Райан.

Штам "Дельта" стає домінуючим у всьому світі. Ще в минулому місяці організація заявляла, що цей штам викликає занепокоєння. Зараз він може бути позначений, як той, що "викликає стурбованість", якщо буде доведено, що "Дельта" більш смертоносний або більш стійкий до сучасних вакцин і методів лікування.

Дослідження показують, що "Дельта" приблизно на 60% більше заразний, ніж штам "Альфа". Наразі цей варіант поширився на 92 країни. Експерти вважають, що оскільки варіант більш "швидкий і пристосований", він буде знаходити найбільш незахищених краще, ніж попередні штами.

Нагадаємо, штам "Дельта" зафіксували більш ніж в 90 країнах світу. Як повідомлялося, "індійська" версія COVID-19 містить дві мутації, які "допомагають вірусу прикріплятися до клітин".

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