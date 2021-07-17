Столкновение 55 автомобилей в Румынии: пострадали 17 человек

Среди пострадавших — пятеро детей.

В результате серии крупных ДТП в Румынии столкнулись 55 автомобилей, пострадали 17 человек.

Среди пострадавших — пятеро детей.

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Об этом сообщает Еuronews.

Масштабные аварии произошли на трассе Бухарест-Констанца.

Из-за густого тумана видимость не превышала 50 метров.

Напомним, пьяный водитель Ford Fusion в ночь на 17 июля совершил смертельное ДТП на ул. Березняковской в Днепровском районе столицы. Водитель, двигаясь с превышением скорости, не смог среагировать на закругления проезжей части, сконтактировал с бордюрным камнем, и, выехав за пределы проезжей части, врезался в дерево. Затем автомобиль, находясь в неуправляемом состоянии, вылетел на проезжую часть и остановился. В результате аварии 20-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, с которыми в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где вскоре умерла.

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