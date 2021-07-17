Украина получила около 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от Румынии

Вакцины будут использованы как вторая доза тем, кто уже получил первую прививку от COVID-19 этим препаратом.
Украина получила около 100 000 доз вакцины AstraZeneca от Румынии при поддержке Механизма гражданской защиты ЕС.
Вакцины уже приняли на центральном складе.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
"Эти вакцины распределят в регионы и будут использованы как вторая доза тем, кто уже получил первую прививку от COVID-19 этим препаратом", — отмечается в сообщении.
Отметим, Евросоюз выделяет Украине почти 700 000 доз вакцин от COVID-19, в частности, 500 тысяч доз вакцин должны были поступить из Дании и 100 тысяч 800 доз из Румынии.
Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.
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