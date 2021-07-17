Украина получила около 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от Румынии

Украина получила около 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от Румынии

Вакцины будут использованы как вторая доза тем, кто уже получил первую прививку от COVID-19 этим препаратом.

Украина получила около 100 000 доз вакцины AstraZeneca от Румынии при поддержке Механизма гражданской защиты ЕС.

Вакцины уже приняли на центральном складе.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

"Эти вакцины распределят в регионы и будут использованы как вторая доза тем, кто уже получил первую прививку от COVID-19 этим препаратом", — отмечается в сообщении.

Отметим, Евросоюз выделяет Украине почти 700 000 доз вакцин от COVID-19, в частности, 500 тысяч доз вакцин должны были поступить из Дании и 100 тысяч 800 доз из Румынии.

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.

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