Дельта-штамм наступает: эпидемиолог рассказала, когда ждать новую волну коронавируса в Украине

По мнению Екатерины Сояк, есть все предпосылки, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет усложняться.

Осенью ожидается увеличение заболеваемости COVID-19 и ухудшение ситуации в целом. Сейчас есть все предпосылки, что ситуация с коронавирусом в Украине будет усложняться.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua сообщила эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

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Эпидемиолог рассказала, будет ли в Украине новая волна коронавируса, если да, то когда, и будет ли она сложнее предыдущей.

"Такие прогнозы, конечно же, трудно давать. Но, по моим ощущениям, по ощущениям коллег, мы ждем все же вторую волну (коронавирусной болезни — ред.), которая будет осенью. И если она будет, то или такая же, или тяжелее. Но, опять же, все непредсказуемо. Если к нам не приедет много людей с новым штаммом, возможно, будет проще ситуация. Но, я думаю, готовиться стоит, поскольку осенью будет увеличение заболеваемости COVID-19 и ухудшение ситуации в целом", — отметила она.

По словам Сояк, учитывая, что Дельта-штамм гораздо контагиозней (заразней — ред.) и вызывает более тяжелое течение, больше госпитализаций, поэтому (если это связано именно с Дельта-штаммом) ситуация будет хуже, чем была раньше. Но на 100% утверждать такое, конечно же, не стоит.

"Я бы еще сказала, что по всем тенденциям, которые есть в Украине, по тому уровню инфекционного контроля в лечебных учреждениях, во всех других наших закрытых помещениях, есть все предпосылки, что ситуация будет усугубляться", — подытожила эпидемиоло.

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.

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