У певицы МакSим отказывает правое легкое — СМИ

Также у певицы начались проблемы с сердцем.

В российской певицы МакSим, которая месяц находится в искусственной коме, отказывает правое легкое.

Об этом пишет Telegram канал Mash. Отмечается, что 38-летней артистке становится хуже и она до сих пор на ЭКМО. По данным рентгена, правое легкое звезды прекращает работать. Из-за осложнения органу даже не помогает ИВЛ.

"Проблемы с работой легких сказались и на сердце. У певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности", — говорится в сообщении.

vk.com/angel_maksim

Напомним, в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражении на более чем 80%.

На днях появилась информация, что у исполнительницы начался сепсис. Впрочем, по словам менеджера знаменитости Маргариты Соколовой, все не столь критично, как об этом пишут.

Заметим, МакSим выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017-м российская артистка попала в список "Миротворца".

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