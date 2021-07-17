Из-за обстрелов боевиков двое военных получили ранения

Оба бойца были госпитализированы.

Боевики в Донбассе с начала 17 июля семь раз открывали огонь по позициям ООС. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

В ведомстве уточняют, что в районе населенного пункта Чермалык боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Позиции ООС в районе Водяного подверглись обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра. У Широкино и Павлополь противник применял минометы, а в обратном направлении населенного пункта Старогнатовка — артиллерию 122-го калибра.

В районе поселка Пески враг обстрелял позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате обстрелов боевиков двое украинских военнослужащих получили ранения. Состояние одного из них медики оценили как средней тяжести, другой — удовлетворительное. Они направлены в лечебное учреждение.

Вечернюю сводку по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 17 июля 2021 # ООС # операция_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сведения о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 17 июля 2021 Слава Украине! Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение текущих суток, 17 июля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Чермалык противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В районе ВОДЯНОГО, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. У Широкино и Павлополь российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра. В направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм. В районе поселка Пески враг обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В результате вражеских обстрелов двое военных из состава Объединенных сил получили ранения. Защитники находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другой — удовлетворительное. На обстрелы противника наши подразделения открывали ответный огонь. Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10». Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм. К операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ДСНС Украины разминировали 5 гектаров территории и передали на уничтожение 123 взрывоопасных предмета. Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Слава Украине! Опубликовано Операция объединенных сил/Joint Forces Operation субботу, 17 Июля 2021

"На обстрелы противника наши подразделения открывали ответный огонь", — отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что боевики в Луганской применили беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10». "Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", — добавили в штабе.

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