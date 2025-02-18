Страны Европы готовы предоставить Украине гарантии безопасности - Рютте

Обязательства стран четкие, но необходимо еще определить некоторые детали.

Генсек НАТО Марк Рютте после проведения экстренного саммита в Париже заявил, что страны Европы готовы взять на себя инициативу по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

После встречи с европейскими лидерами в столице Франции Рютте отметил, что "Европа готова и желает усилить себя, взять на себя инициативу, чтобы предоставить гарантию безопасности Украине".

Генсек НАТО заявил, что именно это его взгляд на нынешнюю встречу во французской столице.

"Европа готова и желает активизироваться. Возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины. Готовы и готовы инвестировать гораздо больше в нашу безопасность", — говорится в сообщении.

Кроме того, Рютте заявил, что обязательства стран четкие, но необходимо еще определить некоторые детали.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал не навязывать Украине переговоры и мир.

Мы ранее информировали, что министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что возвращение России в G7 немыслимо.

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