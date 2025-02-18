Країни Європи готові надати Україні гарантії безпеки — Рютте

Зобов'язання країн є чіткими, але необхідно ще визначити деякі деталі.

Генсек НАТО Марк Рютте після проведення екстреного саміту у Парижі заявив, що країни Європи готові взяти на себе ініціативу у питані надання Україні гарантій безпеки.

Про це він написав у своєму акаунті в соцмережі X.

Після зустрічі з європейськими лідерами у столиці Франції Рютте зазначив, що "Європа готова і бажає посилити себе, взяти на себе ініціативу, щоб надати гарантії безпеки Україні".

Генсек НАТО заявив, що саме це є його поглядом на нинішню зустріч у французькій столиці.

"Європа готова і бажає активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки України. Готові і готові інвестувати набагато більше в нашу безпеку", - йдеться у повідомлені.

Крім того, Рютте заявив, що зобов'язання країн є чіткими, але необхідно ще визначити деякі деталі.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав не нав'язувати Україні переговори і мир.

Ми раніше інформували, що міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що повернення Росії до G7 є немислимим.

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