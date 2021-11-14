Сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи решил стать президентом

Выборы главы государства в Ливии пройдут в декабре.

49-летний Саиф Аль-Ислам Каддафи, сын диктатора Ливии Муаммара Каддафи, в воскресенье, 14 ноября, впервые за десятилетие появился на публике, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты страны на декабрьских выборах.

Об этом сообщает Reuters.

Каддафи-младший снялся на видео в избирательной комиссии в традиционном коричневом халате и тюрбане, с седой бородой и очками, подписывая документы в избирательном центре в городе Себха на юге страны. В своей предвыборной кампании он, очевидно, сделает ставку на ностальгию по временам его отца.

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Среди других кандидатов на пост главы Ливии – верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, премьер-министр Абдулхамид аль-Дбейба и спикер парламента Агила Салех.

В 2011 году, когда началось восстание против диктаторского правления Муаммара Каддафи, Саиф аль-Ислам поддержал отца и призвал к убийству мирных демонстрантов. Каддафи-старший погиб в октябре 2011 года. С 2014 года выдачи Саифа аль-Ислама требует от Ливии Международный уголовный суд.

Проведение президентских выборов в Ливии под вопросом, поскольку до сих пор продолжаются споры из-за правил голосования. Западные государства настаивают на том, что выборы должны состояться и обещают наложить санкции на всех, кто поставит под сомнение их проведение или попытается сорвать.

Напомним, ранее в Ливии разбился вертолет Ми-17, перевозивший крупную сумму денег. На борту было более 8 миллионов долларов.

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