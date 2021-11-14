Син лівійського диктатора Муаммара Каддафі вирішив стати президентом

Вибори глави держави у Лівії відбудуться в грудні.

49-річний Саїф Аль-Іслам Каддафі, син диктатора Лівії Муаммара Каддафі, в неділю, 14 листопада, вперше за десятиліття з’явився на публіці, щоб зареєструватися кандидатом у президенти країни на грудневих виборах.

Про це повідомляє Reuters.

Каддафі-молодший знявся на відео у виборчій комісії в традиційному коричневому халаті й тюрбані, із сивою бородою й окулярами, підписуючи документи у виборчому центрі в місті Себха на півдні країни. У своїй передвиборній кампанії він, очевидно, зробить ставку на ностальгію за часами правління його батька.

Також читайте Путін підтримує сина диктатора Каддафі

Серед інших кандидатів на пост очільника Лівії - верховний головнокомандувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар, прем'єр-міністр Абдулхамід аль-Дбейба і спікер парламенту Агіла Салех.

У 2011 році, коли почалося повстання проти диктаторського правління Муаммара Каддафі, Саїф аль-Іслам підтримав батька і закликав до вбивства мирних демонстрантів. Каддафі-старший загинув у жовтні 2011 року. Від 2014 року видачі Саїфа аль-Іслама вимагає від Лівії Міжнародний кримінальний суд.

Проведення президентських виборів у Лівії під питанням, оскільки досі тривають суперечки через правила голосування. Західні держави наполягають на тому, що вибори мають відбутися, та обіцяють накласти санкції на всіх, хто поставить під сумнів їх проведення або спробує зірвати.

Нагадаємо, раніше у Лівії розбився гелікоптер Мі-17, який перевозив велику суму грошей. На борту було понад 8 мільйонів доларів.

Читайте також:

Злочини російських найманців: ЗМІ оприлюднили докази військової присутності "вагнерівців" у Лівії

Четверо українців, яких утримували в Лівії, вже вдома

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання