Трамп подал иск в суд на Facebook и Twitter

Цензуру в соцсетях экс-президент США назвал неконституционной.

Бывший президент США Дональд Трамп возглавил групповой иск в суд против ограничений, которые применяют для пользователей соцсетей компании Facebook, Twitter, Google. Как сообщает "Голос Америки", об этом он заявил на пресс конференции в среду, 7 июля.

Как стало известно американским журналистам, иск Трамп подал в штате Флорида. В его тексте, в частности, содержится утверждение о том, что Facebook использует неконституционные полномочия для цезуры пользователей. В иске Трамп подчеркивает, что действия социальных сетей по ограничению пользователей являются неконституционными из-за того, что компании действуют совместно с правительством.

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На пресс конференции экс-президент США отметил, что этот иск представляет интересы большинства американцев и он рассчитывает на победу в суде. "Наше дело докажет, что цензура является незаконной, неконституционной и вполне неамериканской", — цитируют его слова американские издания.

Напомним, что в январе 2021 впервые в истории социальная сеть навсегда забанила действующего президента — Дональда Трампа. Трамп пытался ответить через официальный президентский аккаунт, где обвинил Твиттер в цензуре, впрочем его тоже немедленно заблокировали.

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