Уганда по просьбе США примет 2 тыс. афганских беженцев

Беженцы будут находиться на территории Уганды около 3 месяцев, а дальше их обещают расселить в другие страны.
Уганда пообещала временно разместить у себя 2000 беженцев из Афганистана по просьбе США.
Об этом сообщает CNN.
"Соединенные Штаты попросили нас принять 2000 беженцев. Мы ожидаем, что их привезут по 500 человек", — говорит министр Уганды по вопросам готовности к стихийным бедствиям и беженцев Эстер Аньякун.
Прибывших афганцев проверят на COVID-19, прежде чем отправлять в места временного проживания. По словам министра, беженцы будут находиться на территории Уганды около 3 месяцев. США обещают покрыть эти расходы.
По данным Агентства ООН по делам беженцев, Уганда является крупнейшей страной, принимающей беженцев в Африке, и четвертой в мире с 1,4 млн беженцев.
Напомним
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