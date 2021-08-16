Монако - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж поединка за выход в групповой этап турнира.
Во вторник, 17 августа, донецкий "Шахтер" сыграет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако".
Поединок состоится на стадионе "Луи ІІ" в Монако. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.
ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Монако" - "Шахтер".
- Ответный матч команды проведут 25 августа на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало поединка - в 22:00.
- Победитель противостояния сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, проигравший - в групповом раунде Лиги Европы.
- В третьем раунде квалификации ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", "Монако" оказался сильнее чешской "Спарты".