Монако - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж поединка за выход в групповой этап турнира.

Во вторник, 17 августа, донецкий "Шахтер" сыграет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако".

Поединок состоится на стадионе "Луи ІІ" в Монако. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Монако" - "Шахтер".

Ответный матч команды проведут 25 августа на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало поединка - в 22:00.

Победитель противостояния сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, проигравший - в групповом раунде Лиги Европы.

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", "Монако" оказался сильнее чешской "Спарты".

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